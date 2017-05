Ivan Semwanga hit with a heart disease

Uganda Online

Latest Uganda Gossip; April 2017. Why Ivan Semwanga is selling his house · Leila Kayondo's Kyana Gwe video out · I'm out of Capital, not entertainment-Alex Ndawula · Eddy Kenzo-Rema Namakula love spark no more · Why MC Luzze spilled Zahara Totto's … Latest Uganda; April 2017. Why Ivan Semwanga is selling his house · Leila Kayondo's Kyana Gwe video out · I'm out of Capital, not entertainment-Alex Ndawula · Eddy Kenzo-Rema Namakula love spark no more · Why MC Luzze spilled Zahara Totto's